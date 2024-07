Spari e materasso bruciato a San Lorenzo: denunciato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato denunciato a San Lorenzo, a Roma, per aver sparato tre colpi in aria e bruciato un materasso per “cacciare” un senza dimora che stazionava davanti casa sua.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L’uomo, incensurato, è stato bloccato dai poliziotti del commissariato di San Lorenzo che lo hanno trovato in via dei Frentani con una pistola replica Bruni senza il tappo rosso.

Agli agenti, il 33enne ha raccontato di essere esasperato dai continui disturbi causati dal clochard che, secondo lui, da troppo tempo campeggiava davanti alla sua abitazione. Avrebbe anche riferito che il senza fissa dimora si sarebbe spogliato davanti alla moglie.

Per questo motivo, il 33enne avrebbe prima minacciato il clochard sparando tre colpi in aria e poi gli avrebbe bruciato il materasso su cui dormiva. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate, combustione illecita di rifiuti, accensioni ed esplosioni pericolose e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

