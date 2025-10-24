Spari tra le case popolari: 28enne romano gambizzato a Tivoli

Paura nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre tra le palazzine popolari di Villa Adriana, dove un uomo di 28 anni, romano, è stato gambizzato in strada.

L’agguato è avvenuto poco prima delle 16, in via Enrico Fermi, sotto gli occhi dei residenti che, all’improvviso, hanno sentito urla e un colpo di pistola riecheggiare tra i cortili.

Pochi secondi di silenzio, poi la corsa dei soccorsi: una telefonata anonima al numero unico per le emergenze e l’arrivo del 118, che ha trovato il giovane a terra, ferito a una gamba e in evidente stato di shock.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove è stato operato: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Tivoli, che hanno avviato i rilievi e raccolto una ogiva e tracce di sangue sull’asfalto.

Nessuno dei residenti, però, dice di aver visto nulla: “Abbiamo solo sentito il botto”, raccontano alcuni.

I militari, che conoscono già la vittima, stanno scavando nel suo passato e nei suoi contatti recenti per risalire al movente dell’agguato.

Non si esclude una vendetta legata a questioni di droga, ma tutte le piste restano aperte.

