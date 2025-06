Sparisce il camper a tre turisti tedeschi: ritrovato dalla Polizia Locale, poche ore dopo a Grotte Celoni

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in una delle zone più iconiche della Capitale: il Circo Massimo.

Tre turisti tedeschi, arrivati a Roma a bordo del loro camper per un tour tra le meraviglie della Città Eterna, avevano lasciato il mezzo in sosta per una breve visita. Ma al ritorno, la sorpresa: del camper nessuna traccia.

In preda allo sconforto, i tre hanno immediatamente chiesto aiuto a una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale. Gli agenti hanno raccolto la denuncia e avviato le ricerche, che si sono rivelate fin da subito serrate ed efficaci.

Poche ore dopo, a chilometri di distanza dal centro storico, il camper è stato individuato nel quartiere di Grotte Celoni, nel VI Municipio. Era stato abbandonato in una zona periferica, forse in attesa di essere spostato altrove o smontato.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti del VI Gruppo Torri, competenti per territorio, che hanno collaborato con i colleghi nelle operazioni di verifica.

Grande è stato il sollievo quando, dopo un controllo approfondito all’interno del veicolo, si è scoperto che non era stato trafugato nulla. Nessun segno di scasso, nessun furto tra gli effetti personali: un recupero quasi “miracoloso”.

Il camper è stato così riconsegnato ai proprietari, ancora scossi ma profondamente grati per la prontezza e la professionalità degli agenti. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del furto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.