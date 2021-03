Speciale “Rifugio dei teatranti”

Sabato 27 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, la Compagnia Teatro A, guidata da Valeria Freiberg, sarà ospite nella webtv Talk City, grazie alla collaborazione del suo ideatore Corrado Orfini. Si proporrà una puntata speciale dedicata al mondo dello spettacolo. L’incontro, dal titolo “Rifugio dei teatranti”, sarà proposto in diretta streaming sui canali social della tv alle ore 17.

Sarà l’occasione per assistere ad un excursus delle pièce proposte dalla compagnia teatrale nella stagione 2020/2021, tra la lettura di brevi brani teatrali e di poesie con musica dal vivo. Un rifugio virtuale di registi e attori che si incontrano, riprendendo l’antica usanza dei teatranti di chiacchierare dopo gli spettacoli in libertà e rigorosamente di teatro. Con lo speciale si approfondirà ciò che di interessante sta succedendo oggi nel mondo culturale e si parlerà con chi il teatro lo sta realizzando anche in questo periodo così complesso.

Sarà proposto, durante la trasmissione, anche un sentito omaggio al memorabile Giorgio Strehler, fondatore, insieme a Nina Vinchi e Paolo Grassi, del Piccolo Teatro di Milano, presso la cui stessa scuola è avvenuta anche la formazione di Freiberg (corso “K.S. Stanislavskij”/ G. Strehler- E. D’Amato). Un’occasione per ripercorrere quel periodo storico.

Verranno inoltre mostrate al pubblico le prove aperte de “L’Uragano. La Riflessione”, uno spettacolo ideato e diretto da Valeria Freiberg, che, a causa del lockdown, ancora non è stato allestito su un palcoscenico.

La pièce si articola proprio attorno alle tradizioni della famigerata struttura lombarda. È dunque il tentativo di unire, in un solo gesto artistico, l’ammirazione per un grande passato italiano e la sensazione di un avvenire teatrale ancora da scoprire. Un modo di rintracciare il passato per comprendere come l’innovazione possa diventare tradizione.

Spiega Valeria Freiberg in merito allo speciale: È passato esattamente un anno da quando si è conclusa la stagione più breve nella storia del teatro italiano e ha avuto inizio il periodo di quarantena totale. Questa stagione, nonostante tutti i tormenti e le difficoltà, ci sta personalmente regalando un’esperienza teatrale inestimabile: sperimentazione e ricerca di nuovi linguaggi creativi e di nuove strategie professionali.

http://compagniateatroa.it