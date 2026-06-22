Spray urticante al Roma Pride, paura tra i partecipanti: colpiti il carro di Gender X e le Famiglie Arcobaleno

Una giornata di festa, orgoglio e rivendicazione dei diritti civili macchiata, in più riprese, da un’ombra di violenza e intolleranza. C’è forte apprensione e rabbia all’indomani dell’edizione del Roma Pride andata in scena nel pomeriggio di sabato 20 giugno 2026.

Lungo il percorso che ha visto sfilare centinaia di migliaia di persone tra le strade del centro della Capitale, si sono registrati ripetuti attacchi mirati a colpi di spray urticante al peperoncino, che hanno scatenato il panico tra la folla, intossicando diversi partecipanti.

I blitz, stando alle denunce incrociate depositate dalle associazioni e dai portavoce della manifestazione, si sono concentrati in corrispondenza di due dei carri più simbolici e frequentati della parata: quello del gruppo trans Gender X e il tradizionale trenino delle Famiglie Arcobaleno.

Irritazioni e tosse: il panico tra genitori e bambini

Le testimonianze raccolte a caldo tra i manifestanti descrivono attimi di profonda confusione. All’improvviso, nel bel mezzo della musica e dei balli, una nuvola invisibile di sostanza chimica ha investito i presenti.

Decine di persone hanno avvertito simultaneamente forti bruciori agli occhi, attacchi di tosse e una violenta sensazione di soffocamento alle vie respiratorie, costringendo ampi blocchi del corteo a disperdersi e ad allontanarsi verso i marciapiedi.

La situazione più critica e dolorosa ha riguardato proprio il trenino delle Famiglie Arcobaleno, la realtà che raggruppa i genitori omogenitoriali e che per sua natura ospitava a bordo e nelle immediate vicinanze numerosi bambini piccoli e passeggini.

Molti dei manifestanti intossicati sono stati soccorsi sul posto dal personale sanitario dislocato lungo il tragitto, mentre per un partecipante si è reso necessario un trattamento medico più approfondito all’interno delle tende mobili della Croce Rossa Italiana.

La denuncia delle associazioni: «Un attacco mirato contro di noi»

I portavoce del movimento LGBTQIA+ non hanno dubbi sulla matrice dell’episodio, parlando apertamente di una vera e propria azione squadrista coordinata, dal momento che gli spruzzi di spray urticante si sono ripetuti in momenti e punti diversi del percorso, sempre in corrispondenza dei bersagli più sensibili.

Pur in assenza di rivendicazioni ufficiali e mentre si attendono gli esiti delle indagini delle forze dell’ordine – che stanno visionando le telecamere di sicurezza cittadine per dare un volto agli ignoti responsabili – il coordinamento del Pride esprime profonda inquietudine per l’incolumità pubblica durante un evento che da oltre trent’anni si è sempre svolto in modo pacifico, festoso e inclusivo.

La condanna della politica: «Incompatibile con la democrazia»

«L’attacco subito dai partecipanti al Roma Pride è un fatto di una gravità inaudita, totalmente incompatibile con i principi cardine della convivenza democratica e con il diritto costituzionale alla libertà di manifestazione».

Lo hanno dichiarato in una nota congiunta i consiglieri comunali capitolini di Azione, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, esprimendo immediata e totale solidarietà alle Famiglie Arcobaleno e a Gender X.

«Se venissero confermate le motivazioni discriminatorie e l’intento omofobo – hanno aggiunto gli esponenti politici – ci troveremmo di fronte a un quadro sociale ancora più allarmante, diretta conseguenza di un clima tossico che troppo spesso circonda il dibattito pubblico sui diritti civili nel nostro Paese. Chiediamo alle autorità un accertamento rapido e intransigente per individuare i colpevoli».

Dall’organizzazione del Pride, intanto, arriva la replica più ferma: la provocazione e la paura non fermeranno la mobilitazione, e la risposta della piazza rimarrà, oggi come ieri, la visibilità e l’orgoglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pantheon Roma (@pantheon_party)

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza