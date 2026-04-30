Stadio della Roma a Pietralata: il TAR respinge il blocco dei cantieri

Il cantiere può andare avanti, almeno per ora. Il progetto del nuovo stadio della AS Roma a Pietralata supera un passaggio giudiziario delicato: il TAR del Lazio ha infatti respinto la richiesta di sospensiva presentata dai comitati contrari all’opera, consentendo la prosecuzione delle attività preliminari nell’area individuata.

Il decreto, firmato dalla Prima Sezione del tribunale amministrativo, consente alla società giallorossa di mantenere il ritmo previsto dal cronoprogramma, escludendo – allo stato attuale – rischi immediati per l’equilibrio ambientale del sito.

La decisione dei giudici distingue con chiarezza tra ciò che può essere fatto e ciò che resta vietato. Da un lato, via libera a una serie di interventi propedeutici: dalla pulizia del sottobosco alla sistemazione dei terreni, passando per le bonifiche superficiali e le indagini archeologiche.

Dall’altro, resta lo stop a qualsiasi intervento sugli alberi di alto fusto. Il taglio della vegetazione più rilevante rimane sospeso almeno fino a metà maggio, in attesa di ulteriori valutazioni.

Al centro del contenzioso c’è proprio la tutela dell’area verde. Secondo il TAR, le operazioni attualmente in corso non equivalgono a un abbattimento e quindi non violano i vincoli esistenti. Una lettura che, per ora, consente al progetto di non fermarsi.

Ma la partita è tutt’altro che chiusa. Il prossimo passaggio è già fissato: il 13 maggio, quando il collegio tornerà a esaminare il caso nel merito durante la Camera di Consiglio.

In quella sede i giudici dovranno stabilire se confermare o meno le limitazioni imposte, in particolare sul fronte degli abbattimenti. Un passaggio decisivo per il futuro del progetto, che continua a dividere territorio e opinione pubblica.

Per il momento, dunque, il cantiere di Pietralata resta in movimento, ma sotto stretta osservazione: ogni passo dovrà rispettare i vincoli ambientali ancora in vigore, in attesa di un pronunciamento definitivo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.