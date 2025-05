Stadio Olimpico, contromano e con 11 dosi di cocaina: arrestato ventenne

Ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia Locale non tanto per la sua guida incerta, quanto per un’inversione azzardata e pericolosa proprio a ridosso dello Stadio Olimpico, nel tardo pomeriggio di domenica. Ma quella manovra contromano in Largo Ferraris IV è bastata per far scattare un controllo che si è trasformato in ben altro.

Gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), impegnati nei consueti servizi di vigilanza legati agli eventi sportivi, hanno fermato il veicolo dopo un breve inseguimento: l’uomo alla guida aveva infatti inizialmente ignorato l’alt. Una volta accostato, però, ha compiuto un gesto tanto veloce quanto sospetto: ha cercato di disfarsi di una bustina di plastica, gettandola fuori dal finestrino.

Un tentativo goffo e inutile. I vigili hanno immediatamente recuperato l’involucro: al suo interno c’erano 11 dosi di cocaina già confezionate, per un totale di circa 10 grammi, pronte per essere vendute.

Il conducente, un ventenne di nazionalità albanese, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In tasca, gli agenti hanno rinvenuto anche 800 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Le indagini successive hanno rivelato che il giovane era presente in Italia da poche settimane.

Oltre all’arresto, per lui è scattato anche il ritiro della patente e una raffica di sanzioni per infrazioni al codice della strada. L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli intensificati durante gli eventi sportivi, dove il flusso di persone e veicoli spesso fa da sfondo a episodi di illegalità.

