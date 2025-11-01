Stangata contro i saltafila abusivi: multe per oltre 10mila euro ai promoter dei tour truffa

Non si fermano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale contro i saltafila e i promoter turistici abusivi che affollano le aree più visitate della città.

Gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) hanno condotto una vasta operazione tra il parco archeologico del Colosseo e la zona di San Pietro, con l’obiettivo di contrastare i tour operator irregolari che vendono pacchetti e biglietti a prezzi maggiorati, spesso truffando i turisti.

Le pattuglie hanno fermato una ventina di persone, tutte di nazionalità bangladese, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, sorprese a vendere tour a bordo di open bus, biglietti per i Musei Vaticani e altri siti culturali senza alcuna autorizzazione.

Le sanzioni complessive superano i 10mila euro, a cui si aggiunge la misura del Daspo urbano, che impone l’allontanamento per 48 ore dalle aree interessate.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato il materiale utilizzato per l’attività abusiva: pettorine con i loghi delle società promotrici, cartelloni, depliant e biglietti d’ingresso falsi o venduti a prezzo maggiorato.

L’operazione rientra nel piano di controlli intensificati della Polizia Locale per la tutela di turisti e cittadini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.