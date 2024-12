Stanze di Eros al Teatro Villa Lazzaroni

Giovedì 19 dicembre, alle ore 20.45, presso il Teatro Villa Lazzaroni andrà in scena lo spettacolo “Stanze di Eros“.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del VII Municipio, è frutto di un lungo percorso di ricerca condotto dalla Compagnia Roma Tre Mimesis e coordinata dal professore Gilberto Scaramuzzo.

Lo spettacolo affronta la complessità che la sessualità può assumere nella vita di ciascuno e la decisione di rappresentarla attraverso la forma poetico-teatrale per non lasciare ineducato lo spazio della sessualità e dell’affettività nella relazione tra esseri umani – spazio che, invece, troppo spesso le istituzioni educative trascurano, abbandonando così gli individui alla solitudine legata all’uso esclusivo della rete.

Prima dello spettacolo sarà possibile partecipare a un laboratorio di Educazione poetica alla sessualità che consentirà ai partecipanti di rivivere le fasi di preparazione dello spettacolo e di sperimentare da protagonisti il percorso di ricerca, assieme agli attori e alle danzatrici della Compagnia.

