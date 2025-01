Stazione di Ottavia presa di mira dai vandali: danneggiate finestre e monitor

Il Municipio XIV è tornato a fare i conti con l’inciviltà di un atto vandalico che, nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, ha preso di mira uno dei punti di riferimento cruciali della zona: la stazione ferroviaria di Ottavia.

Un episodio che ha lasciato attonita la comunità locale, soprattutto considerando l’importanza che la stazione riveste come collegamento per l’intero quadrante nord di Roma.

Le prime ricostruzioni parlano di: finestre sfondati, monitor di servizio andati in frantumi, e danni significativi alla struttura.

Un’azione inspiegabile, che ha suscitato indignazione tra i pendolari e i residenti della zona, che vedono la stazione come una risorsa fondamentale per la mobilità quotidiana.

Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato. La stazione di Ottavia si aggiunge a un lungo elenco di atti vandalici che nelle ultime settimane hanno colpito con ferocia il Municipio XIV.

Solo alcuni mesi fa, nel periodo estivo, la vicina stazione di Monte Mario fu vittima sempre di simili episodi, con scritte minacciose e il famoso gesto di vandalismo che la rese tristemente celebre come “Mo Te Meno”.

La sequenza di atti di inciviltà sembra non fermarsi, con la stazione di Ottavia che si è trasformata nell’ennesimo bersaglio di un vandalismo che dilaga nel quartiere.

Non solo la stazione, ma anche altre aree pubbliche, come l’area giochi del Pianoro di Proba Petronia alla Balduina, sono state recentemente colpite, suscitando preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, in quel caso, l’area è stata rapidamente ripristinata.

Le autorità locali sono ora al lavoro per chiarire le dinamiche dell’evento e per identificare i responsabili.

Le videocamere di sorveglianza, sia della stazione che delle aree circostanti, sono sotto esame per ricostruire quanto accaduto e fermare la spirale di vandalismo che ha colpito il Municipio XIV.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.