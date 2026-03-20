Stazione Metro B Ponte Mammolo, degrado e vergogna senza fine

Domenica 15 marzo 2026 dalla stazione Metro B Santa Maria del Soccorso mi sono diretto alla stazione Ponte Mammolo, seguendo il percorso pedonale, si fa per dire protetto, in realtà forestato e da un certo punto impercorribile a causa di infestanti e ingombranti, fino allo squallore del suk antistante la stazione, con un tratto di strada in condizioni da denuncia. Vergogna!

Stazione metro B Ponte Mammolo, questa mattina 20 marzo 2026.

Quello che mi stupisce e mi indigna è il persistere del degrado, l’ignavia del Comune, assente ingiustificato (sia per lo stato indegno della strada che per i mancati controlli sul suk imperante da anni e per l’invasione di furgoni dei venditori (abusivi o autorizzati?) e il mancato intervento dell’Atac per la pericolosità dei marciapiedi con molte mattonelle divelte e l’occupazione riteniamo abusiva del marciapiede davanti all’ingresso della stazione. E per i vigili urbani tutto ciò è in regola?

Ma sono sempre più stupefatto ed indignato per lo stato di grave assuefazione al degrado di noi utenti che passiamo giornalmente indifferenti di fronte a tanta schifezza. Senza neppure un accenno di protesta.

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