Stazione Termini: 4 arresti per furto da parte della Polizia Ferroviaria

Quattro persone arrestate per furto pluriaggravato in flagranza, nella Stazione di RomaTermini dalla Polizia Ferroviaria.

In particolare il personale della squadra Giudiziaria del Compartimento, nel corso del consueto servizio di repressione dei reati, alle ore 10,15 circa notava quattro cittadini cubani, due uomini e due donne, che si intrattenevano nei pressi di una famiglia di turisti intenta a consumare un pasto presso la zona delle “Terrazze” di Termini.

Le quattro persone simulavano di fotografarsi reciprocamente per non destare sospetti sulle loro reali intenzioni; difatti una donna del quartetto, approfittando della distrazione della turista, con mossa fulminea, si impossessava di una borsa che la malcapitata aveva riposto sulla sedia alle proprie spalle, per poi passarla ad un complice che la celava all’interno del proprio zaino.

I quattro però non facevano in tempo ad allontanarsi che venivano immediatamente bloccati dai poliziotti testimoni dell’intera scena.

La borsa è stata immediatamente restituita alla turista integra nel suo contenuto, che dopo aver formalizzato la denuncia, ha continuato con la sua famiglia il giro turistico programmato.