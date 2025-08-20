Stazione Termini, derubato mentre dorme: insegue il ladro e lo fa arrestare dai Carabinieri

Roma, ore 5.30 del mattino. La stazione Termini è ancora semivuota quando un uomo del Bangladesh di 38 anni, in attesa del suo treno, si assopisce su una panchina nell’area del “Forum”. Un attimo di distrazione che si trasforma in incubo: un passante approfitta del sonno e gli sfila il cellulare dalle mani.

La vittima si sveglia di soprassalto, si accorge del furto e prova a fermare il ladro. Ne nasce una colluttazione: l’uomo viene colpito con un pugno in pieno volto, ma non si arrende. Con coraggio si lancia all’inseguimento del malvivente attraverso i corridoi della stazione.

Il destino vuole che proprio in quel momento transiti una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, che nota la scena e interviene rapidamente.

Il fuggitivo – un 43enne nigeriano con numerosi precedenti – viene bloccato e arrestato. Il cellulare, recuperato, torna subito nelle mani del legittimo proprietario.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per il ladro seriale.

