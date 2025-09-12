Stazione Termini, maxi controllo dei Carabinieri: denunce, Daspo e sanzioni

Controlli a tappeto dei Carabinieri alla stazione Termini. Un servizio straordinario, messo in campo dalla Compagnia Roma Centro seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto Lamberto Giannini, ha puntato a contrastare degrado e illegalità in una delle aree più delicate della Capitale.

Il bilancio parla chiaro: quattro persone denunciate. Due – un italiano e una cittadina romena – per aver violato il divieto di ritorno a Roma, mentre un altro italiano e un tunisino sono finiti nei guai per inosservanza del Daspo urbano (D.a.c.u.r.) emesso dal Questore.

Non solo. Durante le verifiche, i militari hanno sanzionato due persone trovate in possesso di piccole quantità di hashish, rispettivamente 2 e 6 grammi. A loro è scattata la segnalazione amministrativa.

Infine, tre senza fissa dimora sono stati multati per aver violato il divieto di stazionamento nell’area della stazione: oltre all’ammenda da 100 euro, per loro è arrivato anche l’ordine di allontanamento per 48 ore.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli coordinati, che da settimane vede le forze dell’ordine presidiare in maniera capillare la zona di Termini, crocevia sensibile della città.

