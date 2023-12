Stazioni metro: Controlli antidroga da parte dei carabinieri, diversi arresti

Ancora controlli dentro e fuori alle stazioni di Roma, dove oramai spaccio e furti sono all’ordine del giorno. In poche ore nell’area a ridosso di Termini, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino sorpreso a cedere alcune dosi di hashish a un giovane, un cittadino cubano bloccato appena dopo aver rubato capi di abbigliamento, per un valore complessivo di circa 400 euro, da un negozio in via Giovanni Giolitti e un cittadino del Gambia trovato in possesso di dosi di hashish.

I carabinieri della Compagnia Casilina, invece, hanno effettuato controlli nei pressi delle fermate della metro C di Pigneto, Malatesta e Teano. Nel corso del servizio due cittadini tunisini sono stati arrestati perché sorpresi a cedere alcune dosi di droga a un acquirente. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 20 grammi di cocaina e 72 dosi di crack, oltre che 300 euro.