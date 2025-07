Sterpaglie in fiamme a Mentana: fumo denso e rogo vicino al Parco degli Ulivi

Un denso fumo acre ha oscurato il cielo di Mentana nel pomeriggio di lunedì 21 luglio. Un violento incendio, alimentato dal vento e dal caldo, ha mandato in fiamme sterpaglie e canneti nella zona della Mattonata, alle porte di via Tagliamento, spingendosi pericolosamente fino ai pressi del Parco degli Ulivi.

È stato proprio l’odore pungente nell’aria ad allertare i residenti, che hanno cominciato a segnalare il rogo sui social, preoccupati per la rapida espansione del fuoco. Le fiamme hanno impiegato poco a farsi largo tra la vegetazione secca, mentre una nube scura si alzava visibile anche dai comuni vicini.

L’intervento: elicotteri e mezzi di soccorso in azione

Intorno alle 16:00 l’arrivo dei vigili del fuoco, supportati da un elicottero antincendio e dalla protezione civile locale, ha dato il via alle operazioni di contenimento. L’area è stata presidiata a lungo per evitare che l’incendio potesse minacciare le abitazioni vicine.

Numerosi gli appelli sui social da parte dei cittadini e delle autorità locali a liberare via Tagliamento, fondamentale per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Il vento complica le operazioni

A rendere tutto più difficile, un vento teso che ha spinto le fiamme verso le aree verdi adiacenti. Il Parco degli Ulivi, polmone verde molto frequentato in estate, è stato sfiorato dal fronte del fuoco, fortunatamente senza danni diretti alla struttura.

Il bilancio definitivo è ancora in fase di valutazione, ma resta alta la preoccupazione per il rischio incendi che incombe, soprattutto in presenza di vegetazione incolta e temperature elevate.

