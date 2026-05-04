Stop ai sampietrini nelle strade dello shopping e del traffico: la mossa del Municipio I

Il fascino dei sampietrini, simbolo identitario di Roma, torna al centro di un acceso dibattito tra tutela storica e necessità di manutenzione urbana. A riaccendere la discussione è una nuova iniziativa del Municipio I di Roma, che chiede di rivedere l’utilizzo del tradizionale basalto in alcune delle strade più trafficate del centro storico.

La Giunta municipale, guidata da Lorenza Bonaccorsi con la delega ai Lavori Pubblici affidata ad Alessandra Sermoneta, ha approvato una memoria indirizzata al Campidoglio e alle Soprintendenze. L’obiettivo è quello di escludere alcune arterie strategiche dal cosiddetto “piano sampietrini”, privilegiando soluzioni più moderne e resistenti al traffico intenso.

Nel documento compaiono alcune vie considerate particolarmente critiche per il passaggio quotidiano di mezzi pubblici e veicoli commerciali: Via Milano, Via di San Claudio, Via Statilia e Piazza Cavour.

Alla base della richiesta c’è un’analisi tecnica maturata dopo diversi interventi di riqualificazione. In più casi, il nuovo selciato in pietra si è deteriorato in tempi rapidi sotto il peso dei bus e del traffico pesante, generando cedimenti, buche e avvallamenti che richiedono continui interventi di manutenzione.

Le criticità evidenziate riguardano diversi aspetti. Sul piano della sicurezza, i dissesti del manto stradale rappresentano un rischio soprattutto per ciclisti e motocicli. Dal punto di vista infrastrutturale, le deformazioni possono incidere anche sulla tenuta dei sottoservizi.

A questo si aggiungono i costi, significativamente più elevati rispetto alle alternative in asfalto, e i tempi di esecuzione, decisamente più lunghi nel caso della posa dei sampietrini.

Il tema si inserisce in un dibattito storico della città. Negli ultimi anni, le amministrazioni capitoline hanno oscillato tra la valorizzazione del basalto e la sua progressiva sostituzione in alcune aree ad alto scorrimento.

Oggi, con una nuova pressione sulla manutenzione urbana e le esigenze legate ai grandi flussi di traffico, il Municipio I chiede una revisione pragmatica delle scelte, lasciando ai sampietrini le aree più pregiate e meno sollecitate.

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