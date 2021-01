Storia a lieto fine nella notte di San Silvestro

Gli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo Appio, nel corso delle verifiche sul rispetto delle disposizioni anti- Covid, hanno notato in un posto di controllo in piazzale Appio, una cagnolina che vagava in strada senza guinzaglio, cieca ad un occhio, smarrita e impaurita.

Temendo che potesse finire sotto un veicolo, l’hanno presa in braccio e messa in salvo.

Essendo provvista di collare con microchip è stato possibile risalire subito al padrone, un uomo italiano di 39 anni, che la stava cercando con apprensione.

Grazie alla Polizia Locale, la cagnolina meticcia, di nome Bianca, ha potuto riabbracciare il suo padrone e tornare nella sua dimora, scongiurando il peggio.

Grande la riconoscenza espressa dal trentanovenne, che ha stretto tra le braccia la piccola, ringraziando gli agenti.