“Storia prossima” a Magliana

Presentazione venerdì 13 febbraio, alle 18:30, in viale Vicopisano 85

Redazione - 9 Febbraio 2026

Il Nuovo Comitato di Quartiere Magliana organizza la presentazione del libro “Storia prossima” di Dario Pontuale, ed. Atlantide.

Dialogano con l’autore Cristina Crociani Mario Lombardo.

La presentazione, che ha ottenuto il patrocinio del Municipio XI, si svolgerà venerdì 13 febbraio alle 18:30 presso la sala del Nuovo Comitato di Quartiere in viale Vicopisano 85.

La LOCANDINA.

