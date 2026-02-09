Categorie: Cultura e Spettacoli Eventi Libri e letteratura
Municipi: 11 (ex 15), Roma | Quartiere: Magliana
“Storia prossima” a Magliana
Presentazione venerdì 13 febbraio, alle 18:30, in viale Vicopisano 85
Il Nuovo Comitato di Quartiere Magliana organizza la presentazione del libro “Storia prossima” di Dario Pontuale, ed. Atlantide.
Dialogano con l’autore Cristina Crociani e Mario Lombardo.
La presentazione, che ha ottenuto il patrocinio del Municipio XI, si svolgerà venerdì 13 febbraio alle 18:30 presso la sala del Nuovo Comitato di Quartiere in viale Vicopisano 85.
