“Storia prossima” a Magliana

Il Nuovo Comitato di Quartiere Magliana organizza la presentazione del libro “Storia prossima” di Dario Pontuale, ed. Atlantide.

Dialogano con l’autore Cristina Crociani e Mario Lombardo.

La presentazione, che ha ottenuto il patrocinio del Municipio XI, si svolgerà venerdì 13 febbraio alle 18:30 presso la sala del Nuovo Comitato di Quartiere in viale Vicopisano 85.

La LOCANDINA.

