Storie in 3D, i libri pop-up tra fiaba e fantasia
Prosegue la mostra nell'atrio della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Nell’atrio della Biblioteca nazionale centrale, prosegue la mostra di libri pop-up, dalle fiabe più amate alle saghe cinematografiche.
Nati come strumenti didattici già nel XIV secolo, i pop-up sono oggi vere e proprie opere d’arte, ricercate dai collezionisti di tutto il mondo.
Tra i volumi esposti, Cappuccetto Rosso, Peter Pan, Il piccolo principe e Harry Potter reinterpretati con tecniche e stili illustrativi diversi.
Un viaggio sorprendente nell’ingegneria di carta firmata anche dai grandi maestri Robert Sabuda e Matthew Reinhart.
Mostra aperta al pubblico gratuitamente nell’ingresso della Biblioteca.
