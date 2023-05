Strade al buio da dieci giorni. Areti, se ci sei batti un colpo

Areti S.p.A, se ci sei batti un colpo!!!

Perché direte voi?

Perché a Roma Tiburtina, esattamente nelle vie G. Marcotti, via B. De Ritis, via R. Simoni, via G. Galantara e non sappiamo se anche in altre strade limitrofe, manca l’illuminazione pubblica da circa dieci giorni.

Chi dice a causa di lavori effettuati recentemente nella zona; chi, viceversa, dice a causa della sostituzione delle lampade con altre a risparmio energetico; chi, ancora, dice che lo fanno per risparmiare sui consumi.

Fatto sta che sono circa dieci giorni che le strade sopra indicate sono al buio.

E questo, in quelle stesse strade, accade abbastanza frequentemente.

La foto, infatti, si riferisce alla stessa situazione, in una di quelle stesse strade (in questo caso via R. Simoni) di gennaio scorso.

Il 13 gennaio scorso, una signora, che sappiamo aver poi fatto causa al Comune, a causa di uno spuntone sporgente dal marciapiede di via B. De Ritis e a causa dei lampioni spenti da alcuni giorni, cadde, si è rotta il gomito ed un tendine della spalla destra e ora sta passando i guai.

Ma torniamo a noi: telefonate tutti i giorni ad Areti SpA (la Società che si occupa della distribuzione e della rilevazione dell’energia elettrica a Roma).

Gli operatori ogni volta segnalano il guasto e la riparazione “con urgenza” (e meno male!)

Segnalazioni al nuovo servizio e-mail disposto, ad hoc, dal Municipio IV: sosilluminazionepubblica.mun04@comune.oma.it, ma il risultato non cambia.

E siamo a Roma, la “caput mundi”, ma de che?

E, come diceva il grande Nino Manfredi, speriamo che, questa sera “fusse che fusse la vorta ‘bbona”.