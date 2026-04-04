Strage del venerdì sera sulla Tuscolana: scontro frontale a Vermicino, due morti e tre feriti
L'impatto fatale tra una Fiat Punto e una Fiat 500 all'altezza di via Antonino Anile. Perdono la vita una madre di 50 anni e un ragazzo di 16
Il venerdì sera di Roma si tinge di sangue sulla via Tuscolana, teatro di uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo a due persone.
Il bilancio della tragedia, avvenuta intorno alle 23:00 di ieri, 3 aprile, in zona Vermicino, è pesantissimo: due vittime accertate e tre feriti, di cui due giovanissime che lottano per la vita in ospedale.
La dinamica dell’impatto
Lo scontro è avvenuto all’incrocio con via Antonino Anile. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una Fiat Punto e una Fiat 500 si sono scontrate frontalmente con una forza tale da ridurre le lamiere a un ammasso di metallo informe.
A bordo della Punto viaggiava un intero nucleo familiare: una donna italiana di 50 anni, deceduta sul colpo, e le sue due figlie. Sulla 500, invece, si trovavano due giovani: un ragazzo di 19 anni alla guida e un amico di appena 16 anni, seduto sul lato passeggero, anche lui rimasto vittima dell’impatto fatale.
La macchina dei soccorsi
La scena apparsa ai primi soccorritori è stata definita “straziante”. Sul posto sono precipitate diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, le ambulanze del 118 e la squadra 21A dei Vigili del Fuoco di Frascati, necessaria per estrarre i corpi dalle auto accartocciate.
I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della cinquantenne e del sedicenne. La corsa contro il tempo si è poi spostata sui feriti:
Le figlie della vittima: una ragazza di 21 anni e una bambina di 11 sono state trasportate d’urgenza al Policlinico Umberto I.
Il conducente della 500: il diciannovenne è stato trasferito al Policlinico Tor Vergata, dove è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolemici di rito.
Indagini e rilievi
Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale hanno lavorato per ore per eseguire i rilievi scientifici e ricostruire l’esatta traiettoria dei veicoli.
La strada è rimasta chiusa al traffico per gran parte della notte per consentire la messa in sicurezza dell’area.
Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro giudiziario.
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