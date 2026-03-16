Strage di via Fani, 48 anni dopo: Roma ricorda Aldo Moro e gli uomini della scorta

Questa mattina in via Fani è stata deposta una corona d’alloro presso la lapide commemorativa in occasione del 48esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro e dell’uccisione dei cinque uomini della sua scorta.

“16 marzo 1978 un agguato sconvolse l’Italia. Una ferita profonda, rimasta impressa nella memoria e nella coscienza del nostro Paese e della nostra città. – Ha dichiarato il sindaco, Roberto Gualtieri – Roma ricorda il presidente Moro e i servitori dello Stato caduti in quell’attacco: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. La nostra città rende omaggio a loro e a tutte le vittime innocenti del terrorismo e delle stragi“.

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