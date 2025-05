Stranezza di città, “perdita” inaspettata di una palma, prima incendiata e poi abbattuta

Come da foto di Angelo Calabrese, la palma bruciata, ancora giace nel parco di Tor Tre Teste assieme ad altri vecchi tronchi di alberi caduti

Gli amanti del parco di Tor Tre Teste vorrebbero rivolgersi a chi dovrebbe tutelare la bellezza e dovrebbe anche custodirla.

Ci rivolgiamo a “te, voce del silenzio” (scusaci il tono confidenziale) con il cuore mortificato per la perdita inaspettata della palma bruciata.

Abbiamo immaginato le fiamme danzare furiose sulla pianta. Abbiamo poi verificato che era stata abbattuta.

Ora la vediamo tutti i giorni adagiata in terra dove non può fare più ombra.

Solo gli immancabili gabbiani sono impegnati a zampettare intorno al suo tronco annerito.

Ricordiamo le sue fronde che si protendevano verso il cielo e la sua scarsa ombra che offriva riparo dal sole.

Era un segno vitale del paesaggio che ci circonda in tutto il parco.

La violenza del fuoco appiccato l’ha consumata e le norme di sicurezza l’hanno portata ad essere abbattuta.

Riuscirà questo evento a ricordare a tutti i frequentatori del parco la fragilità della bellezza e l’importanza di custodire con cura ogni suo soggetto o oggetto?

La palma dopo tanti giorni ancora giace a terra nel parco di Tor Tre Teste, a chi spetterà il compito di portare via il suo tronco annerito?

“Te, voce del silenzio” non risponderai, tanto sei a conoscenza che nessuno la porterà via, come non hanno mai portato via gli altri vecchi tronchi di alberi caduti a terra.

