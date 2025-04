Stranezza di città, vecchie palme vandalizzate e nuove palme da annaffiare

Il cronista è sempre attento alle notizie, ma per scrivere un articolo le stesse devono essere attendibili, vanno verificate le fonti.

Mi ha telefonato Nello: «Ciao Attilio, nel parco di Tor Tre teste, nel lato adiacente via delle Nespole hanno dato fuoco a tre vecchie palme. Una delle tre è stata abbattuta dai vigili del fuoco e a terra sono rimasti dei tronchetti delimitati dal nastro giallo della polizia municipale, le altre due non hanno avuto grossi danni e sono rimaste in loco. Attilio, ti potrei raccontare di ulteriori notizie fantasiose sull’atto vandalico, ma non essendo certe

te le risparmio».

Angelo Calabrese, il nostro amico “camminatore” e membro della “Stanza della cultura” ci ha inviato questa mattina le foto delle due vecchie palme vandalizzate.

Angelo Calabrese ci ha anche inviato anche foto delle nuove palme appena piantate e ha aggiunto una annotazione: «Attilio, siamo sempre sul pezzo. Se le nuove palme non vengono annaffiate, fra un po’ di tempo le perderemo».

