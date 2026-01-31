Categorie: Ambiente
Municipi: 5 (ex 6 e 7) | Quartiere: Tor Tre Teste
Stranezze di città, gli archi dell’Acquedotto Alessandrino sono finestre sul tempo
Nell'obiettivo di Salvatore Salatini
Salvatore Salatini sa fermarsi e sa osservare, come pochi.
Questa mattina ha immortalato la luce del sole che gioca negli archi dell’Acquedotto Alessandrino nel parco Giovanni Palatucci, a Tor Tre Teste: uno di quei luoghi dove la maestosità dell’ingegneria antica incontra la quotidianità di periferia.
