Stranezze di città, gli archi dell’Acquedotto Alessandrino sono finestre sul tempo

Nell'obiettivo di Salvatore Salatini

Attilio Migliorato - 31 Gennaio 2026

Salvatore Salatini sa fermarsi e sa osservare, come pochi.

Questa mattina ha immortalato la luce del sole che gioca negli archi dell’Acquedotto Alessandrino nel  parco Giovanni Palatucci, a Tor Tre Teste: uno di quei luoghi dove la maestosità dell’ingegneria antica incontra la quotidianità di periferia.

