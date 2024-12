Stranezze di città, la colonnina elettrica “Enel X Way” in largo Cevasco a Tor Tre Teste

Il mio amico mi ha “tampinato” di continuo e per mesi.

E’ un amico che, con insistenza, da prima dell’estate, mi ha chiesto di scrivere un articolo sulla colonnina elettrica istallata a largo Cevasco a Tor Tre Teste.

Ieri mi ha telefonato e mi ha passato il “suo dubbio” sulla colonnina elettrica, è stata sabotata o non e’ stata sabotata?

La maggior parte dei paesi europei sta promuovendo l’elettrificazione dei mezzi di trasporto per ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 entro il 2030.

I veicoli elettrici sono in genere più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai veicoli alimentati con altri carburanti, producono meno emissioni e sono meno rumorosi rispetto agli altri veicoli, ma per funzionare hanno necessità di essere ricaricati regolarmente.

Le modalità sono due: la ricarica casalinga o le colonnine elettriche disponibili su suolo pubblico.

Una colonnina elettrica è un dispositivo fisso, è collegato a una fonte di alimentazione elettrica ed è utilizzata per caricare i veicoli elettrici.

La forma è simile alla colonnina del distributore di benzina: una colonna con un cavo e un terminale con una spina anziché una pistola erogatrice.

Il caricabatterie viene collegato con la spina alle batterie dell’auto, permettendogli di trasmettere elettricità.

Ho rilevato un dato, in Italia i punti di ricarica ad accesso pubblico superavano i 25.000 a fine 2021, negli anni successivi saranno sicuramente aumentati.

Uno dei migliaia punti di ricarica “era” a largo Cevasco.

Il mio amico, passandomi il “suo dubbio” mi ha anche segnalato, involontariamente, una “stranezza di città”.

Siamo passati a largo Cevasco, abbiamo visto la colonnina elettrica e abbiamo scattato delle foto che portiamo all’attenzione dei lettori.

La colonnina elettrica è stata sabotata o non è stata sabotata?

Per ora i cavi sono stati tagliati, per ora le spine sono scomparse con i relativi cavi.

Per ora Enel ha circoscritto la colonnina e la fonte di alimentazione con delle strisce delimitative.

Per ora, nei due appositi parcheggi adiacenti alla colonnina la sosta è…… libera per tutti.

Anche se sono contrassegnati.

