Stranezze di città, l’arcobaleno circolare sopra la chiesa di Dio Padre Misericordioso

Alle ore 14 e 5 minuti del 17 aprile 2025 il nostro amico runner Luciano Vacca ci ha inviato una foto che ritrae la chiesa Dives in Misericordia o chiesa del Terzo Millennio o chiesa di Meier ed un arco di sette colori: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu ed indaco, oltre i raggi di un sole sufficientemente basso all’orizzonte, che illuminava i colori dell’arcobaleno .

Luciano Vacca ha avuto la capacità di immortalare “il momento” e ha avuto la cortesia di renderci partecipi della sua suggestiva foto

Sicuramente l’immagine catturata merita una profonda rflessione.

