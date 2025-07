Stranezze di città, largo Terzo Millennio cuore pulsante estivo

In estate le giornate sono calde. Le serate allungano il giorno appena passato, sono pigre e afose, ma non per tutti

Ogni sera, dalla metà dello scorso mese di giugno, senza un programma, senza un invito ufficiale, ragazze e ragazzi di Tor Tre Teste ravvivavano largo Terzo Millennio, trasformando il grigio marmo nel loro ritrovo notturno.

Dopo il tramonto del sole dietro i palazzi della periferia romana, a largo Terzo Millennio qualcosa inizia ad accendersi. Non sono i lampioni ad illuminarsi, è ancora giorno, sono le voci e le risate di un primo gruppo di ragazze e ragazzi.

La gioventù è un’energia contagiosa, il loro è un piccolo atto di ribellione contro quella quiete imposta dalla “buona creanza“.

Hanno l’età in cui si frequenta la scuola media, dodici o tredici anni, l’energia gli scoppia dentro e hanno una voglia matta di far qualcosa, qualsiasi cosa contro le porte e i cancelli chiusi.

Il campo di calcetto, proprio lì accanto, da anni è per loro un miraggio. Con quei dissuasori di cemento e la catena arrugginita sul cancello di entrata.

È chiuso di giorno, figuriamoci di sera.

La chiesa Dio Padre Misericordioso, a pochi metri, è imponente e silenziosa, le sue finestre sono occhi chiusi nel buio, le vele sembrano quasi voltare le spalle a quel fermento giovanile, è una presenza muta.

Il parco pubblico di Tor Tre Teste, a poche decine di metri, dopo il tramonto non è certamente invitante e rassicurante per le ragazze e i ragazzi del quartiere.

È sera, continuano ad arrivare ragazze e ragazzi e il loro palcoscenico diventa il mattonato di marmo davanti alla chiesa.

Uno spazio ampio e liscio, perfetto per un pallone che rotola e che purtroppo sbatte anche sul cancello carrabile della chiesa.

Uno spazio buono per un giro di skateboard (la nostra vecchia tavola a rotelle) improvvisato, per un giretto in bicicletta a noleggio, o semplicemente per sedersi in cerchio a raccontarsi la giornata, le speranze, i sogni appannati dalla polvere della periferia.

È notte, le luci dei lampioni si accendono su largo Terzo Millennio e nelle vie vicine.

Il marmo è freddo di giorno ma la notte restituisce il tepore accumulato, cresce il ponentino romano, le stelle in cielo illuminano quella bella gioventù, anche un se po’ rumorosa.

Arriva qualche genitore con la macchina per riportare le ragazze e ragazzi a casa, largo Terzo Millennio ritorna al suo silenzio.

Dal palazzo bianco di via Gadola si sente in sottofondo la canzone di Roberto Vecchioni, “Luci a San Siro”.

All’ultima strofa la signora affacciata al bancone si unisce, senza urlare, alla musica e al cantante:

Milano mia, portami via

Fa tanto freddo e schifo e non ne posso più

Facciamo un cambio, prenditi pure quel po’ di soldi

Quel po’ di celebrità

Ma dammi indietro la mia seicento

I miei vent’anni ed una ragazza che tu sai

Milano scusa, stavo scherzando

Luci a San Siro non ne accenderanno più

