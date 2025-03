Stranezze di città, le nuove foto di Salvatore Salatini e di Angelo Calabrese 

I nostri amici “camminatori” prediligono l’alba per camminare nel parco di Tor Tre Teste e nelle vie limitrofe.

Usufruiscono della luce soffusa e dei colori tenui del giorno che nasce per fotografare, e sperano anche in un cielo leggermente nuvoloso per ottenere dei risultati spettacolari.

Camminano sino ad individuare un luogo e aspettano.

Camminano e attendono la variabilità della luce dell’alba-

Camminano e attendono che le ombre si allunghino.

Camminano e sfruttano i riflessi dell’acqua per ottenere immagini suggestive.

Un grazie particolare a Salvatore Salatini e ad Angelo Calabrese che quotidianamente hanno il piacere di regalarci le loro straordinarie foto.

