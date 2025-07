Stranezze di città, le particolari qualità di un amministratore di condominio a Tor Tre Teste

Ho ricevuto una mail da Saverio, uno dei tanti cittadini scontenti e disillusi con cui ho chiacchierato recentemente.

Saverio abita in un condominio di Tor Tre Teste e da anni lotta contro la rabbia degli altri condomini e dell’amministratore, che non sopportano il chiasso, a loro dire, dei bambini che giocano nel cortile del palazzo.

Saverio è di Napoli ed è arrabbiato con quello che lui definisce “ ‘o masto! “ (l’amministratore condominiale) che vuole i bambini buoni e zitti e che non devono dare fastidio alle persone.

Saverio mi ha anche scritto che ai cani è permesso di abbaiare di notte e di giorno, ma ai suoi nipoti è vietato giocare.

L’email

“ Gentile cronista di Abitare A Roma, il mio amministratore di condominio è prima di tutto un “performer”, ma non è un attore.

Non ha certo studiato filosofia ma ha grandi doti performative. Sa anche raccontare bugie.

Indossa, a seconda delle circostanze, ora una faccia imperturbabile, ora uno sguardo serio e corrucciato (come se pensasse veramente a quello che sta dicendo), ora un’espressione amichevole, ora comica, ora paterna, ora fraterna.



È un uomo che potremmo incontrare in un qualsiasi supermercato di quartiere.

Ha sempre in testa la coppola, sia in estate che in inverno.

Per l’estate la coppola è in tessuti leggeri come lino o cotone, mentre per l’inverno in lana o velluto a coste.

Non pensa al contenuto dei suoi discorsi, è l’ultimo dei suoi pensieri, perché il discorso per lui è una azione comunicativa molto relativa e deve essere suscettibile di variazione.

Il discorso per lui deve essere incoerente, deve risultare confuso e difficile da comprendere.

Non hanno importanza le parole che vende alle persone, è importante come le vende.

La verità deve essere solo un dettaglio tecnico.

Ha spregiudicatezza, ambiguità, ha un atteggiamento sempre vincente

È “un candidato perenne” nel condomino, che ha un elettorato seducibile.

I condomini lui non li convince, li seduce.

I suoi elettori nel condominio sono ben disposti a perdonargli le bugie, le considerano un atto dovuto da chi guida l’organizzazione verso il raggiungimento di obiettivi comuni

L’elettore condominiale non è un giudice, è un fan, un cliente fidelizzato., un suo complice. Il cliente vuole sognare, non vuole sapere.

E “ ‘O masto! “.

È sempre certo, dentro di sé, che il condomino non vuole sapere la verità, vuole solo sentirsi rassicurato da lui, vuole essere convinto da lui. Sa far sognare il condomino elettore.

È un buon venditore che non teme il reclamo, perché il condomino non vuole il rimborso, vuole sentirsi parte della marca che vende.

Sa creare i problemi, per poi proclamarsi risolutore degli stessi.

È capace di negare, sa colpire, sa smentire quello che ha detto, sa rilanciare la sua nuova verità.

L’elettore condominiale pensa che solo il suo amministratore condominiale può sistemare, sempre, tutte le cose”.

Saverio nell’email non si è sfogato, ha solo raccontato uno spaccato di vita. Quanti di noi si sono ritrovati nella descrizione condominiale di Saverio? È certo, le persone parlano se vengono stimolate.

