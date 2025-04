Stranezze di città, l’impegno civico di Massimo… 

La cultura e l’educazione civica sono due facce della stessa medaglia.

Ho incontrato il mio amico Massimo nel parco Bonafede, si stava chinando per raccogliere una lattina di birra vuota e indossava nella mano sinistra un guanto di lattice.

Massimo era in abbigliamento sportivo e scarpe da runner, quando cammina o corre raccoglie ciò che gli altri gettano in terra.

Massimo mi ha chiesto di non fotografarlo, mi ha chiesto invece di pubblicizzare ciò che lui fa tutte le mattine quando esce per camminare o correre.

Massimo dopo aver raccolto il singolo rifiuto lo getta nel corretto contenitore, non ha buste di plastica con sé per evitare l’accumulo di immondizia, che invece va sempre differenziata.

Massimo mi ha raccontato che quando raccoglie il rifiuto per strada viene anche preso in giro, ma c’è anche chi vedendolo in azione capisce l’utilità del gesto civico.

L’educazione civica offre gli strumenti per comprendere, partecipare attivamente e valorizzare la ricchezza culturale della società

I nostri amici “camminatori”, Salvatore Salatini e Angelo Calabrese, come già sapete, passeggiano nel parco di Tor Tre teste e ci inviano le loro foto.

Ultimamente ho preso l’iniziativa di inserire i loro scatti fotografici, accompagnati con un “buongiorno”, nella chat di gruppo “La Stanza della Cultura”.

Ho anche scritto a tutti i membri del gruppo, probabilmente residenti in zone vicine al parco di Tor Tre Teste, invitandoli a fotografare le aree interessanti del parco e spedirle al gruppo, specificando che la fotografia è anche arte e cultura.

Sarebbe bello ammirarle.

Hanno raccolto il nostro invito gli amici Sante Cassani e Stefano Federico, Angelo Calabrese che è componente del gruppo, lo fa da mesi.

Vogliamo proseguire a coinvolgere i lettori di Abitare A Roma allegando tutte le nuove foto ricevute.

Noi auspichiamo un aumento continuo della platea degli amanti del parco di Tor Tre Teste, caldeggiando anche di utilizzare il cellulare per fotografare ciò che si ritiene interessante.

La fotografia arricchisce la nostra comprensione e la nostra sensibilità estetica.

