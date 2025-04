Stranezze di città, racconto romano di un “nasone rosicone”

“Nasone rosicone” del parco Bonafede, con addosso le non recenti “cicatrici” lasciate da un atto vandalico, da tempo cova un risentimento sordo.

Ogni giorno davanti a lui passano bambini, adulti, anziani, cani, che cercano di dissetarsi dalle poche gocce di acqua che escono dal suo “naso”, ignorando le sue ferite.

Si sente trascurato, è un “nasone” ferito nell’indifferenza generale.

L’amarezza di “nasone rosicone” è aumentata quando è venuto a conoscenza dell’articolo scritto e pubblicato da Abitare A Roma sul “nasone lacrimoso“, che è ubicato a qualche centinaio di metri di distanza.

Che bravo “nasone lacrimoso”, ha fatto parlare di sé a Tor Tre Teste e pure all’Alessandrino.

“Nasone rosicone” è stato vittima anche lui di atti vandalici evidenti, ha ricevuto attenzioni verbali, segnalazioni e promesse di restauro, ma nulla si è concretizzato

È ingiusto, borbotta tra i suoi tubi arrugginiti, lui, invece, è con i suoi graffi ben visibili nel parco Bonafede e nessuno si accorge del suo dolore.

“Nasone lacrimoso” si è lamentato un po’ alle prime luci dell’alba al parco di Tor Tre Teste e il “camminatore”, che ha amici cronisti, è subito accorso ed è stato pubblicato l’articolo.

La gelosia di “nasone rosicone” è una metafora che vuole invitare le autorità competenti (V Municipio, ACEA ATO2) a riflettere sul rapporto del cittadino con lo spazio pubblico.

Ogni “nasone” vandalizzato è un segnale di trascuratezza che non si può ignorare.

Prendersi cura di questi umili eroi dell’idratazione urbana significa rispettare la storia di Roma e garantire un futuro più decoroso per tutti.

In una foto è ben visibile il marchio SPQR.

Le autorità competenti devono imparare a prestare attenzione a ogni “segnalazione” che viene dal territorio.

C’è mancanza di una cura costante e uniforme per questi piccoli ma significativi elementi dell’arredo urbano romano.

Se la voce del territorio sollecita l’autorità competente, a seguito di danni eclatanti, e non riceve risposte certe, si rischia di sentirsi ignorati, lasciandoci addosso un senso di abbandono.

Noi cronisti siamo abituati alla vostra “voce del silenzio”, “nasone lacrimoso e nasone rosicone, NO!

