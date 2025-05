Stranezze di città, Salvatore Salatini continua a deliziarci con le sue foto

Dopo le prime foto sul parco di Tor Tre Teste, null’altro abbiamo ricevuto dalla amici della “Stanza della Cultura”. Noi rinnoviamo, a mezzo Abitare A Roma, l’invito a fotografare e spedircele.

Ci seguono sempre e molto gli amici “camminatori” e “runners”, forse perché sono abituati a vivere giornalmente il parco e le sue vie limitrofe.

Nel mese di aprile ci sono pervenute tante foto e tre di queste siamo orgogliosi di presentarle in questo nostro articolo.

Il parco è illuminato dai lampioni e la notte volge al termine.

Le vie sterrate e l’erba prendono quasi tutta l’inquadratura, però date uno sguardo sulla destra e potrete intravedere le colline laziali con i borghi ancora illuminati che le popolano.

Nel parco si sono spente le luci artificiali dei lampioni e il sole sta sorgendo.

L’erba è umida di rugiada, due persone camminano sulla via sterrata in discesa, sulla destra della foto e all’orizzonte si vedono i Colli Albani che si trovano a sud di Roma.

Si iniziano ad intravedere anche le case dei quartieri della periferia romana.

Il sole sta salendo all’orizzonte, sulla destra della foto si vedono ancora meglio i Colli Albani e sulla sinistra sono apparsi i Monti Tiburtini, che sono a nord-est di Roma, a seguire si intravedono i Monti Cornicolani

La foschia del mattino copre l’erba umida di rugiada e i viottolo sterrati.

Salvatore Salatini fotografa il parco di Tor Tre Teste ma oggi le sue immagini ci portano verso quei borghi e quei paesi caratteristici che sono sulle colline laziali.

Tivoli, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, San Gregorio da Sassola, Rocca di Papa, Artena, Monte Compatri, Nemi, Frascati, Marino, Albano Laziale, Grottaferrata, Ariccia, Lanuvio, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Monte Porzio Catone, Rocca Priora, Colonna.

