Stranezze di città, sede stradale di Via Tovaglieri a Tor Tre Teste

Ci ha scritto questa mattina l’amico Salvatore Salatini, che ci ha anche inviato delle foto e un commento:

“Lavori asfaltatura a metà, perché? In via Francesco Tovaglieri hanno rifatto il manto stradale ma si sono “dimenticati” il lato verso il parco Palatucci…”

Nei giorni scorsi avevamo avuto occasione di visionare dei post pubblici su facebook, che riportiamo:

“La sede stradale di via Francesco Tovaglieri verrà rifatta a partire dalla Chiesa Parrocchiale di Dio Padre Misericordioso fino a Via Frazzi. Saranno predisposte delle implementazioni di segnaletica anche a 30 km/h e occhi di gatto per aumentare la sicurezza stradale, nei prossimi giorni inizieranno i lavori”. Maura Lostia, assessore municipale ai LL. PP. 22 ottobre 2025

“Oggi pomeriggio in Municipio con altre associazioni del territorio, siamo stati convocati dall’Assessore Maura Lostia dal Presidente Di Cosmo , dall’assessore Sergio Scalia e dalla consigliera Olga Di Cagno, per discutere del quartiere , si è parlato del multipiano (ecomostro) e del suo possibile utilizzo, delle criticità del quartiere , dei manti stradali di Via Tovaglieri e Via Viscogliosi è stato richiesto il posizionamento di attraversamenti pedonali rialzati e il posizionamento di un semaforo pedonale tra via Tovaglieri e via Viscogliosi (attraversamento pedonale aiuola centrale Tovaglieri), della pericolosità dei Via Tor Tre Teste , dell’illuminazione del parco, sostituzione e riparazione delle panchine , della riqualificazione del parco già rientrante nel progetto “Cento Parchi” del Comune di Roma. Vi terremo informati sui prossimi sviluppi.” Cdqntor3testeattiva Comitato di Quartiere Nuova Tor Tre teste Attiva 31 ottobre 2025

“Procedono gli interventi di via Francesco Tovaglieri. In questi giorni si procederà con la segnaletica, gli attraversamenti pedonali che verranno ripristinati in bicomponente, un materiale più costoso ma anche molto più duraturo, segnaletica verticale implementata e occhi di gatto per favorire i passaggi pedonali. L’intervento è stato ultimato all’altezza di via Frazzi per raggiunta capienza economica, l’ultimo tratto sarà eseguito con le risorse della manutenzione ordinaria appena il contratto sarà operativo, una modalità già utilizzata con la Direzione tecnica per integrare gli interventi” Maura Lostia 12 novembre 2025

Vorremmo dare una risposta all’amico Salvatore, ma sarebbe corretto che la risposta arrivasse dall’Assessore Maura Lostia o dal Presidente Di Cosmo o dall’assessore Sergio Scalia o dalla consigliera Olga Di Cagno.

