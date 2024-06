Stranezze di città, taglio erba e arbusti sopra e sotto i marciapiedi di via F. Tovaglieri e largo Cevasco

Lunedi 17 giugno 2024, ore sette, si sente un decespugliatore al lavoro.

Stanno lavorando in qualche giardino condominiale? Stanno sistemando il manto erboso all’interno a all’esterno della Parrocchia Dio Padre Misericordioso?

Stanno tagliando l’erba al parco di Tor Tre Teste?

Esco sul balcone e vedo a largo Cevasco un squadra di donne e uomini dentro delle tute bianche e con il decespugliatore in funzione, un uomo con un soffiatore, dei camioncini in movimento, dei pulitori stradali che facevano ruotare i raccogli erba o immondizia.

Tutta la squadra, suddivisa per settori, stava tagliando l’erba e gli arbusti sui marciapiedi e sui sotto marciapiedi di tutto il perimetro di largo Cevasco, in tutto lo slargo di via Tovaglieri di fronte all’asilo nido, in una parte di via Tovaglieri, da largo Cevasco sino al civico 173.

Degli uomini stavano anche tagliando i rami degli alberi spontanei nati sui marciapied e una donna usava il decespugliatore con la cura di una ricamatrice. Colpetti secchi sull’acceleratore e i fili andavano sotto ogni singola macchina e riuscivano a tagliare l’erbaccia nascosta.

Verso mezzogiorno hanno terminato il loro lavoro. Alle tredici c’era ancora in funzione un pulitore stradale nello slargo davanti all’asilo.

Ottimo lavoro e la cittadinanza ringrazia, almeno di chi si e’ accorto del lavoro straordinario della squadra.

Solo una osservazione, sono rimasti in terra dei cumuli di immondizia e di erba. Abbiamo fatto delle foto che alleghiamo al nostro “stranezze di città” di oggi, confidando che nei giorni a venire la squadra ripasserà e toglierà tutti i mucchietti lasciati sull’afalto..

Se non verrà fatto, il vento sporchera’ mezzo quartiere..

