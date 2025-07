Stranezze di città, un cicloturista scroccone alla fonte “Acqua Sacra” a Montesacro, Roma

Una buona reputazione commerciale si costruisce sul passaparola, le recensioni, la percezione pubblica.

Quando da Tor Tre Teste vado a Montesacro pedalando per circa quindici chilometri, vi assicuro che quando arrivo alla fonte “Acqua Sacra”, in via Passo del Furlo 57, un po’ di sete ce l’ho.

Vestito da ciclista ho parcheggiato la bicicletta fuori dall’ingresso della fonte, all’interno c’è poco spazio. Mi sono tolto il caschetto protettivo e ho cercato la borraccia, che ha una sua collocazione sul telaio della bicicletta.Porca miseria, il porta borraccia era vuoto, il mio contenitore per l’acqua sarà caduto mentre pedalavo. Non ho la borraccia, ma la sete si!

Mi sono diretto verso la fila di cannelle a sinistra dell’entrata, dando il buongiorno ad un paio di clienti della fonte e, con le mani a conca, mi sono avvicinato ad una cannella per bere l’acqua lievemente frizzante, molto attento a non sfiorare la cannella con la bocca.

Un uomo anziano, l’addetto all’ingresso, era seduto nella piccola guardiola, oltrepassando il cancello di entrata non l’avevo notato.

A voce alta mi ha apostrofato in modo diretto, inaspettato e sgarbato “con le mani non puoi bere, devi usare il bicchiere di plastica”.

Ho risposto che non l’avevo e che purtroppo avevo pure perso la borraccia di plastica.

L’addetto all’ingresso ha continuato “il bicchiere te lo regalo io , ma con le mani non devi bere”.

“Sono proprio maleducati “ ha sussurrato uno dei cliente vicino a me.

Il comportamento dell’addetto all’ingresso è stato arrogante, mal disposto ad ascoltare la mia spiegazione.

E poi l’uso del tu ! E non del lei. Un esercizio commerciale cosa fa per attrarre i clienti? Usa la cordialità, la gentilezza e le buone maniere, ascolta le esigenze del cliente, risolve i suoi problemi, si preoccupa di loro. Quando i clienti si sentono valorizzati, rispettati, ascoltati, è molto più probabile che tornino e raccomandino l’attività commerciale ad altri.

Oggi era, di nuovo, il giorno destinato alla pedalata cicloturistica per …riempire la mia borraccia di acqua.

Ho pensato all’anziano custode della fonte “Acqua Sacra”, mi sono auto convinto che quell’episodio non poteva pregiudicare una bevuta alla fonte.a via Passo del Furlo.

Vestito da ciclista sono entrato dall’ingresso e mi sono diretto verso le cannelle di sinistra. Ho salutato gli altri avventori, ho riempito la mia borraccia e sono andato verso l’uscita.

L’addetta all’ingresso, oggi è una donna anziana, è nella sua guardiola a sfogliare un quotidiano. Come il suo collega, anche lei mi apostrofa in modo diretto, inaspettato e sgarbato “ l’acqua qui si paga !”

In nessuna fonte di Roma una persona che fa sport, abbondantemente sudato, paga per bere sul posto quel mezzo litro di acqua. In tanti anni, in qualsiasi fonte sono andato, ho sempre chiesto se dovessi pagare, ho ricevuto sempre e solo sorrisi.

Qui, alla fonte “Acqua Sacra”, mi hanno imposto di pagare.

Mi sono diretto verso la guardiola e ho chiesto il prezzo da pagare, ma ho preteso il rilascio dello scontrino.

“Visto che la borraccia è tre quarti sono nove centesimi” ha replicato la custode

Gli ho consegnato dieci centesimi, il resto l’ha …arrotondato a loro favore. Mentre ricevevo lo scontrino dall’anziana custode ho letto un cartello vicino alla guardiola:

E’ CORRETTO FARE CONTROLLARE I VUOTI E PAGARE PRIMA DI PRENDERE L’ACQUA

A quel punto la frase finale della “gentile” dipendente della fonte “Acqua Sacra” conferma che negli anni hanno avuto…. una marea di furti di acqua frizzante.

“Chiuderemo la fonte per colpa degli scrocconi come lei!”, conclude.

