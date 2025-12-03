Stranezze di città, ….”una volta c’era”

Vogliamo scrivere andando oltre i titoli di spaccio, degrado e violenza, vogliamo scrivere di collettività che risorge, come il sole all’alba nel nostro parco di periferia.

Al Quarticciolo, a Tor Tre Teste, all’Alessandrino, i tre quartieri che circondano il parco di Tor Tre Teste, “una volta c’era” meno maleducazione e i genitori sapevano farsi rispettare, potevi camminare per strada senza paura, le persone sorridevano di più e c’era meno ignoranza.

“Una volta c’era”…. ora non c’è più, nemmeno come funzione narrativa per quel tempo e per quei luoghi.

Attualmente la comunità è diversa, ma nulla vieta di desiderare che la la collettività sorga nuovamente.

Noi ci auguriamo che si ripristini il clima di quei “vecchi valori“, noi confidiamo nell’impegno degli abitanti ad avere “l’occhio sulla loro strada“, come suggerito da studi di urbanistica e sicurezza.

Gli spazi pubblici non vanno lasciati al degrado ma devono essere vissuti e frequentati dai cittadini.

Gli abitanti

hanno la possibilità di collaborare con le associazioni di quartiere, con i comitati civici, possono anche formare i gruppi di vicinato.

hanno la possibilità di aderire alle giornate di pulizia, riqualificazione e manutenzione di parchi, dei giardini e degli spazi comuni, con lo scopo di combattere il decadimento.

devono offrire opportunità di socializzazione, di sport, di cultura e di formazione per i giovani, con lo scopo di contrastare la povertà educativa e il rischio di devianza.

tornino ad essere i “nonni civici” o “le guardie ecologiche” per sorvegliare parchi e scuole o semplicemente per salvaguardare e custodire il bene comune.

devono favorire, sostenere, incoraggiare, appoggiare, stimolare il dialogo intergenerazionale e interculturale, l’educazione e i valori del rispetto, la tolleranza e la legalità.

I piccoli parchi, i giardini, gli spazi verdi e soprattutto il grande parco di Tor Tre Teste, Quarticciolo Alessandrino, devono diventare luoghi sempre più frequentati da famiglie, ragazzi e residenti dei quartieri.

Noi di Abitare A Roma siamo, oltre che presenti nella periferia, dei sognatori e per il nostro grande parco ci siamo spesi per circa 40 anni e ora affettuosamente chiediamo a tutti gli abitanti del Quarticciolo, dell’Alessandrino e di Tor Tre Teste di migliorarne la decenza urbana.

Ritornare a “una volta c’era” non dipende solo dalla repressione del crimine, pur necessaria, ma soprattutto dalla capacità degli abitanti di riappropriarsi in modo attivo e responsabile del proprio territorio, trasformando un “aggregato di persone” in una vera “comunità”.

Vi rammentiamo, e alleghiamo la locandina, che il Patto di collaborazione con l’Assessorato Tutela Ambientale del Campidoglio e il Raggruppamento associativo tutti i venerdi dalle ore 09,30 alle ore 11,30 organizzano le Giornate Ecologiche nel Parco-Alessandrino-Palatucci-Tor Tre Teste.

