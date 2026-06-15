Stranezze di (fuori) città, “A chi ce ‘ngenne la spina se’ la caccia”

Sono parecchi 63 km in bicicletta, da Tor Tre Teste a Genazzano, pedalati con un dislivello in salita di circa 700 metri, percorsi in due ore e mezza circa.

Un viaggio in bici di sola andata, il ritorno l’ho fatto seduto sulle poltrone del bus Cotral.

Sapevo che sarebbe stato un viaggio impegnativo e faticoso, soprattutto nella seconda metà del percorso. Poi metteteci la salita finale di Genazzano, che si trova a circa 300 metri di quota, che è tutta in costante ascesa.

Ma la chicca che ho scovato a Genazzano, giustifica tutta la mia fatica, una perla di saggezza scritta su una vecchia tegola legata di fianco al fontanile del Piluozzo.

Una piccola frase in dialetto “genazzanese” firmata dall’Accademia deo Tiritello, un’associazione culturale locale che da anni si impegna con ironia e passione a mantenere vive le tradizioni, il dialetto e l’identità del borgo medioevale.

“A chi ce ‘ngenne la spina se’ la caccia”

​”A chi da fastidio la spina (nella carne), se la deve togliere da solo.”

​Una vera e propria lezione di vita contadina che significa: “Chi si va a cercare i guai, poi deve risolverli con le proprie mani senza piagnucolare o aspettarsi che gli altri gli risolvano il problema“.

E’ geniale l’uso della tegola di recupero firmata dall’Accademia deo Tiritello. Non hanno usato un foglio di carta che si bagna o un cartello moderno, hanno usato un pezzo di cotto antico, materiale di cui sono fatti i tetti del borgo, legandolo con il fil di ferro.

​L’Accademia deo Tiritello usando il dialetto, trasforma una lamentela, che altrimenti sarebbe un banale sfogo su Facebook, in un pezzo di folklore e di “resistenza” culturale.

È come se il fontanile del Piluozzo, attraverso la voce dell’Accademia deo Tiritello, parlasse a chi vuole …leggere.

Il Piluozzo è situato verso la parte bassa del borgo medievale di Genazzano, dove c’è l’antico ingresso al paese, per chi proviene dalla via Prenestina.

E’ vicinissimo alla Porta San Biagio, che è sormontata da una edicola sacra con affresco seicentesco raffigurante la “Madonna di Loreto con bambino”.

​Il Piluozzo nei dialetti del Lazio centro-meridionale è il diminutivo di pilo, che nel linguaggio antico indica una “conca, una vasca battesimale o un sarcofago”, nell’italiano corrente corrisponde ” al lavandino in pietra, una vaschetta”.

Il Piluozzo ha preso questo nome proprio per la presenza della storica vasca in pietra, dove le donne del paese si recavano a lavare i panni e dove i viandanti facevano abbeverare gli animali prima di entrare nel borgo.

​La vasca non era solo un elemento funzionale, ma un vero e proprio punto di aggregazione sociale.

​Oggi ha perso la sua funzione pratica originaria di lavatoio o abbeveratoio, ma la zona rimane uno degli scorci più fotografati di Genazzano, la vasca in pietra rimane testimone di una vita quotidiana passata legata all’uso comune dell’acqua.

Dopo due ore e mezza di pedalate e mi sono rinfrescato al fontanile del Piluozzo, e non solo.

Una signora mi ha gentilmente offerto, e ho mangiato, la “Spruiata”, il simbolo assoluto dell’ospitalità genazzanese durante i giorni frenetici e magici che portano “all’Infiorata” del 5 luglio 2026 a Genazzano.

​La “Spruiata” è una focaccia salata “povera e furba“, tipica della tradizione contadina locale. È una preparazione a base di una pastella idratata di acqua, farina e sale, a cui viene tradizionalmente aggiunto un trito di salumi ed erbe aromatiche.

​Il composto viene cotto ad altissima temperatura e il risultato è una spianata sottile, croccante fuori, morbida dentro e straordinariamente saporita.

Una ricetta originale ricca di sapori e fiori.

Tornando a Roma Anagnina con il bus Cotral mi son detto: Evviva alle tradizioni locali! Evviva agli antichi borghi mediovali! Evviva all’Accademia deo Tiritello!.

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