Stranezze di (fuori) città, la ciambella fritta

Avevo desiderio della ciambella fritta. Da bambino la mangiavamo a Scauri, dopo il bagno a mare del mattino.

Il rito balneare gestito dai genitori era che il bagno a mare si facesse intorno alle 10,30, passate tre ore dalla prima colazione. Massimo alle ore 11 si doveva essere fuori dall’acqua e una volta asciutti si poteva fare la merenda di metà mattina, con la ciambella fritta acquistata solo al lido Plinius.

Oggi, non più bambino, sono sulla spiaggia di Gianola, frazione di Formia, che e solo ad un paio di chilometri da Scauri.

Qui è passato il venditore con il suo carrettino che vende le ciambelle fritte di Santi Cosma e Damiano.

Al solo vedere il carrettino e ll richiamo del venditore, i miei sensi e le mie emozioni hanno fatto il triplo salto mortale.

L’odore, il calore, il sapore, la nostalgia, la sorpresa, la gratitudine, tutto in un solo istante.

Mi sono alzato dalla mia sdraio, ho fischiato mentre il venditore si stava spostando, ho percorso i metri di sabbia infuocata che ci separavano, gli ho chiesto scusa del fischio che è servito ad attirare la sua attenzione, gli ho chiesto una ciambella fritta.

Ho rivisto la ciambella fritta della felicità, è come la ricordavo, con tutto lo zucchero che l’avvolgeva. Il venditore me l’ha consegnata avvolta in un tovagliolo di carta, prima di inbustarla dentro un sacchettino, assolutamente di carta.

Ho pagato e mi sono allontanato. Il venditore mi ha subito richiamato, mi ha consegnato lo scontrino fiscale.

Sono rimasto sorpreso da questo ragazzo che vende ciambelle, che fa delle piccole transazioni su una spiaggia assolata e che ha voluto rispettare la legge. Gli ho dato la mano e mi sono complimentato per il gratificante gesto fiscale.

Oltre alla ciambella fritta della felicità, che ho mangiato e gustato, ho anche stretto la mano all’onestà, quest’ultima che viene data per scontata o ignorata.

Mi sono fermato a guardare il mare e ho pensato che un’azione così semplice e onesta può essere motivo di gratitudine e rispetto.

