Stranezze di (fuori) città, la “Regina Madre” alla spiaggia di Gianola

Lunga vita alla “Regina Madre”. Da tanti anni frequento il tranquillo litorale del sud pontino, che rivela sempre storie da raccontare.

Ordinarie giornate di questo mese di agosto sono passate con il sole e una leggera brezza che nasce dalle colline dietro il promontorio di Gaeta.

Sono gli ultimi giorni di agosto ed è terminato il periodo di villeggiatura delle “Regina Madre” di Gianola. Ci siamo salutati e l’ho fatto, visto il suo “rango”, con il baciamano.

Per tutto il mese ho avuto il piacere di darle il buongiorno mentre era seduta su una comoda sedia da spiaggia sotto la tela rinfrescante del suo ombrellone, suo “regno” incontrastato.

“Regina madre”, un appellativo non ufficiale ma tributato con affetto e rispetto dai bagnanti, conoscenti o amici, che si avvicinavano al suo quartier generale sabbioso.

È una signora anziana dall’aria distinta e gli occhi vivaci, che accoglie i suoi “sudditi” con un sorriso, uno sguardo complice o un rapido scambio di battute.

Al suo fianco, immancabile e attenta, la sua “dama di compagnia”, la custode del suo benessere e la fedele compagna di queste giornate di mare.

Non una figura di corte, ma una premurosa accompagnatrice, anch’essa seduta sulla sua sedia, pronta ad ogni esigenza a porgere una bottiglietta d’acqua a lei o a scambiare qualche parola con chi si avvicinava.

Dal mio punto di osservazione ho notato il via vai dei bagnanti, il loro saluto, la stretta di mano. Ho ascoltato anche le chiacchierate fugaci sotto il sole estivo.

Ogni interazione è stato un piccolo rito e una conferma del ruolo che questa anziana donna ha assunto, per gioco, ma con una tenerezza palpabile sulla spiaggia.

Si ritorna in città, dopo un mese tra un bagno e una ciambella fritta, lasciamo la spiaggia di Gianola che ci ha regalato un altro spaccato di quotidianità che profuma di tradizione, affetto e un pizzico di “nobiltà marina”.

Lunga vita alla “Regina Madre”…

