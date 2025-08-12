Stranezze di (fuori) città, storia di immigrazione e sacrificio familiare

Non sono in costume, non sono turisti, sono dei venditori ambulanti. In un luogo spensierato come una spiaggia ho incrociato la dura realtà della vita, “Il venditore ambulante” che mi ha mostrato due mondi legati da un filo sottile, il lavoro.

Lui, questa mattina è già passato due o tre volte, è un’ombra instancabile che si muove tra gli ombrelloni offrendo vestiti da acquistare. Lui, è un protagonista della vendita che ha utilizzato 30 minuti del suo tempo riuscendo, con i suoi sorrisi, a far acquistare due vestiti da mare e un pareo a due diverse signore.

Lui, si gira e si rivolge a me. Lui, mi ha “adescato” con il suo sguardo e la sua storia, che mi svela poco a poco, e fa diventare la vera protagonista nella mattinata di sole e mare. Non è solo un venditore di vestiti da spiaggia, ma è un marito, è un padre.

La sua fatica sotto il sole, le ore passate a camminare sulla sabbia rovente, non sono solo un lavoro, ma un sacrificio quotidiano per un obiettivo preciso, la sua famiglia.

La casa con due stanze ora non c’è, ma sono il suo sogno per una figlia dodicenne che cresce. Oggi abita in un monolocale a Tor Pignattara, un quartiere multietnico e vivace di Roma, dove vive con la moglie e due bambini.

Questa casa non è un luogo di riposo, ma un rifugio precario, in un sottoscala che riflette la sua condizione di vita. La voglia di un bilocale, anche questo in un sottoscala, non è un capriccio, ma l’espressione di un bisogno primario: dare più spazio, più dignità, alla sua famiglia.

In questo articolo il cronista ha volutamente ignorato la statistica sull’immigrazione. Ho voluto evidenziare l’individuo che lotta ogni giorno per costruire un futuro per i suoi figli.

Il suo lavoro sulla spiaggia è una navetta quotidiana tra la fatica e la speranza, un ponte che collega la sua vita attuale ad un domani che sogna migliore

Dietro ogni volto, per strada o in spiaggia può esserci una storia, fatta di sogni, fatiche e speranze. Se non la cerchi, ti trova.