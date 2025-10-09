Strappa collane a due turisti a Termini: giovane senegalese incastrato da un paio di scarpe vistose

È stato tradito dal suo look sportivo e dalle scarpe troppo appariscenti il 24enne senegalese arrestato dalla Polizia di Stato e ora gravemente indiziato di rapina e furto con strappo.

Il giovane aveva colpito nei pressi della stazione Termini, in piazza dei Cinquecento, dove aveva avvicinato due turisti con fare amichevole e scherzoso, per poi strappare le collane che portavano al collo.

In uno dei due episodi, davanti alla reazione della vittima, avrebbe estratto un coltello, minacciandola pur di fuggire con il bottino.

Le indagini, condotte dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria e del Commissariato Viminale, sono partite immediatamente.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione con la società che gestisce lo scalo ferroviario, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti e individuato il sospettato.

A tradirlo sono stati due dettagli inconfondibili: un paio di scarpe dai colori sgargianti e una maglia del Barcellona, indossata durante entrambe le aggressioni.

Quando gli agenti lo hanno rintracciato in via Giolitti, il giovane portava ancora le stesse scarpe; sul cellulare, inoltre, sono state trovate foto in cui posava con la t-shirt della sua squadra del cuore.

Il riconoscimento da parte delle vittime ha poi fornito la conferma definitiva, portando al fermo per indiziato di delitto e al suo trasferimento in carcere a Regina Coeli.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

