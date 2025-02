“Strega Bistrega”: magia e divertimento per tutta la famiglia a Centrale Preneste Teatro

Ancora un appuntamento per le famiglie con “Infanzie in gioco 2024/25”, la rassegna teatrale per le nuove generazioni organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro.

Domenica 16 febbraio alle ore 16.30, sul palco di Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma), andrà in scena “Strega Bistrega”, una produzione di Ruotalibera Teatro ispirata alla fiaba popolare “Il bambino nel sacco”, raccolta da Italo Calvino.

Lo spettacolo, scritto da Fabio Traversa e diretto dallo stesso Traversa insieme a Tiziana Lucattini, vede in scena Valentina Greco e Fabio Traversa, con la partecipazione in video di Dawid J. W. Rocca.

La protagonista, Strega Bistrega, è una strega testarda e ignorante, legata a un’antica e superata tradizione stregonesca. Affamata e in difficoltà nel procurarsi il cibo, si trova a interagire con sua figlia Margherita Margheritone, anch’essa ignorante ma curiosa. La loro esistenza viene scossa dalla scoperta di un mondo popolato da altri esseri: i bambini. E se uno di loro potesse diventare un pasto? Ma, come in ogni fiaba, il bambino è sempre una preda sfuggente, e anche in questa storia le cose non andranno come previsto.

Uno spettacolo avvincente e ricco di colpi di scena, adatto ai bambini dai 3 ai 10 anni, che con ironia e leggerezza affronta il tema della crescita e della scoperta del mondo.

Il biglietto ha un costo unico di 7 euro. È possibile acquistarlo online sul sito www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi oppure, previa disponibilità, direttamente in biglietteria il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 16.00.

Per ulteriori informazioni: 06 27801063 (lun/ven 10.00 – 17.00) – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.