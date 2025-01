Stretta antidroga nelle stazioni della Metro C: tre arresti e due denunce

Blitz antidroga dei carabinieri nelle stazioni della metro C, tra Tor Bella Monaca, Torre Angela e Tor Vergata.

L’operazione, condotta dalla compagnia di Frascati, ha portato all’arresto di tre uomini per spaccio di sostanze stupefacenti e alla denuncia di altre due persone per reati connessi.

I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca hanno fermato un cittadino egiziano alla fermata Torre Gaia. L’uomo è stato trovato in possesso di 17 dosi di crack già confezionate per la vendita.

Alla fermata Torre Angela, invece, due cittadini marocchini sono stati sorpresi con 12 involucri di cocaina e 485 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Durante i controlli nei pressi della fermata Borghesiana, un uomo proveniente dalla provincia di Viterbo ha minacciato e insultato i militari per impedire gli accertamenti, venendo denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Alla fermata Due Leoni, un 34enne romano è stato fermato alla guida di un’auto senza patente, mai conseguita e con recidiva nel biennio. Anche per lui è scattata la denuncia.

L’operazione ha portato al controllo di 79 persone e 44 veicoli. I carabinieri intensificheranno i pattugliamenti per contrastare il traffico di droga nelle zone periferiche della Capitale e nei pressi delle principali fermate della metro C.

