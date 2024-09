Stretta sui reati predatori: due ordini di carcerazione e quattro arresti per rapina

Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Porta Maggiore, in collaborazione con i colleghi dei commissariati Sant’Ippolito e San Lorenzo, hanno messo a segno un’importante operazione con l’arresto di quattro uomini coinvolti in una rapina violenta.

Gli agenti sono intervenuti su segnalazione della Sala Operativa in piazza del Pigneto, in seguito a una rissa in strada. Giunti sul posto, hanno notato un uomo che si dimenava visibilmente, attirando subito la loro attenzione.

La vittima ha raccontato di essere stata aggredita da quattro uomini che, dopo averlo colpito brutalmente con calci e pugni, lo avevano derubato del telefono cellulare e di 30 euro.

Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima e alle indicazioni sulla direzione di fuga dei rapinatori, gli investigatori sono riusciti a rintracciare i responsabili nelle immediate vicinanze. Bloccati e perquisiti, i quattro uomini — senegalesi di età compresa tra i 27 e i 38 anni — sono stati trovati in possesso della refurtiva appena sottratta. Ora dovranno rispondere del reato di rapina aggravata.

Nel frattempo, i poliziotti del VI Distretto Casilino hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione a una 69enne condannata a 2 anni di reclusione per rapina. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, risale al 7 agosto scorso.

Un altro ordine di carcerazione è stato eseguito dagli investigatori del Commissariato Ponte Milvio nei confronti di un 45enne italiano, condannato a 5 anni e 1 mese di reclusione per lo stesso reato. L’uomo è stato raggiunto da un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

La lotta contro i reati predatori si fa sempre più serrata nella Capitale, grazie alla costante e attenta vigilanza delle forze dell’ordine.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙