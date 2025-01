Stretta sulle strutture ricettive: chiuso B&B irregolare a Castro Pretorio

Prosegue senza sosta l’operazione della Questura di Roma per garantire la sicurezza cittadina in vista del Giubileo 2025.

Controlli serrati e tolleranza zero nei confronti delle strutture ricettive che non rispettano la normativa vigente.

E proprio ieri pomeriggio è scattata la chiusura immediata di un B&B in via del Castro Pretorio, a pochi passi dalla stazione Termini, dopo un blitz della Polizia che ha portato alla scoperta di gravi irregolarità.

Gli agenti del Commissariato Viminale, coadiuvati dalla Divisione Amministrativa della Questura, hanno trovato all’interno della struttura una persona priva di documenti di identificazione, già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali, che aveva con sé due coltelli a serramanico.

Blitz e scoperta shock: ospiti non registrati e armi nascoste

L’irruzione è avvenuta nell’ambito di un controllo amministrativo mirato sulle strutture ricettive del centro storico.

Dai riscontri sul portale “Web Alloggiati”, il sistema utilizzato dalla Polizia per monitorare gli ospiti degli hotel e dei B&B, è emerso che il titolare della struttura non aveva mai segnalato la presenza della persona fermata dagli agenti.

Un’omissione grave, che costituisce una violazione diretta delle normative di pubblica sicurezza previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

La mancata comunicazione degli ospiti alle autorità può infatti rappresentare un pericolo concreto per la sicurezza cittadina, in particolare in una città come Roma, che si prepara ad accogliere milioni di pellegrini per l’Anno Santo.

La risposta del Questore:

Alla luce dei fatti emersi, il Questore di Roma ha disposto la chiusura immediata della struttura per sette giorni, con apposizione dei sigilli da parte degli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale.

Si tratta di una misura prevista dall’articolo 100 del T.U.L.P.S., che consente alle autorità di sospendere le attività di esercizi pubblici ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico.

Giubileo 2025: cresce l’allerta sicurezza

L’Anno Santo rappresenta una sfida enorme per la sicurezza della Capitale. Le previsioni parlano di 32 milioni di visitatori attesi, con punte di afflusso durante gli eventi più importanti.

La Questura di Roma ha già predisposto un piano di sicurezza straordinario, che include controlli potenziati nelle stazioni, aeroporti, luoghi di culto e, appunto, nelle strutture ricettive.

Le irregolarità riscontrate nel B&B di via del Castro Pretorio non sono un caso isolato.

Negli ultimi mesi, la Polizia ha intensificato i controlli su hotel, affittacamere e Bed & Breakfast, rilevando diverse anomalie nella gestione degli ospiti, in particolare per quanto riguarda la registrazione delle persone provenienti dall’estero.

