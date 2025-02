Struttura ricettiva nel caos: chiavi accessibili a tutti e nessun controllo sugli ospiti

Un sistema di self check-in fuori controllo, nessuna verifica sull’identità dei clienti e chiavi accessibili a chiunque. Una combinazione esplosiva che ha spinto la Polizia di Stato a intervenire e chiudere per sette giorni una struttura ricettiva in via Principe Amedeo, a pochi passi dalla Stazione Termini.

Check-in fai da te e nessuna registrazione: turisti accolti senza alcun controllo

Quando gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno fatto irruzione nella struttura, si sono trovati davanti a una situazione surreale: una famiglia di turisti francesi si era sistemata autonomamente nell’appartamento, senza mai aver incontrato di persona il gestore.

Quest’ultimo si era limitato a richiedere i documenti via e-mail, senza effettuare alcun controllo sull’identità degli ospiti e, soprattutto, senza registrare immediatamente la loro presenza sul portale “Alloggiati Web”, obbligatorio per la segnalazione alla Questura.

Una violazione gravissima delle norme di sicurezza, resa ancora più allarmante dalla modalità di accesso all’alloggio.

Chiavi incustodite: chiunque avrebbe potuto entrare

Il metodo per entrare nell’appartamento era sconcertante nella sua pericolosità: ai turisti venivano fornite istruzioni via piattaforma di prenotazione online, mentre la chiave era lasciata in una cassetta della posta, senza alcuna protezione o sistema di sicurezza.

Gli agenti hanno accertato che chiunque avrebbe potuto prelevare la chiave e accedere all’alloggio, senza alcuna tracciabilità. Un rischio enorme, soprattutto considerando che strutture di questo tipo possono trasformarsi in un rifugio sicuro per soggetti ricercati o pericolosi.

La decisione della Questura: licenza sospesa per motivi di sicurezza

Di fronte alle gravi irregolarità, la Questura di Roma ha applicato l’articolo 100 del T.U.L.P.S., che consente la sospensione della licenza per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La struttura resterà chiusa per sette giorni, ma le indagini proseguono: non è escluso che possano emergere ulteriori violazioni e conseguenze ancora più pesanti per il gestore.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strutture ricettive non controllate, soprattutto in zone sensibili come la Stazione Termini, già teatro di episodi di criminalità e degrado.

