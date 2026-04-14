“Sua figlia è stata arrestata”: finto Maresciallo tenta di scippare oro a un’anziana, arrestato

Ancora una volta lo schema è lo stesso, quello ormai tristemente noto della “truffa del finto carabiniere”. Ma questa volta, ai Castelli Romani, il copione si è interrotto sul più bello grazie all’intervento dei militari.

Ad Albano Laziale, un uomo di 34 anni, originario di Napoli e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentata estorsione in concorso.

Determinante il lavoro coordinato dei Carabinieri delle Compagnie di Castel Gandolfo e Velletri, impegnati da tempo in attività mirate contro questo tipo di reati, spesso ai danni delle persone più fragili.

Il raggiro costruito al telefono

La truffa seguiva un copione consolidato, ma con toni particolarmente pressanti. A contattare la vittima è stato un complice — al momento ancora ricercato — che si è presentato come un maresciallo dei Carabinieri.

Dall’altra parte della cornetta, la donna si è trovata di fronte a una richiesta tanto improvvisa quanto intimidatoria: consegnare tutti i gioielli presenti in casa per evitare conseguenze giudiziarie.

Secondo quanto raccontato dal falso militare, i preziosi sarebbero serviti per verifiche legate a una presunta rapina, nella quale sarebbe stata coinvolta l’auto dell’ex marito della vittima.

Una ricostruzione costruita ad arte per generare paura e confusione, facendo leva sull’urgenza e sul timore di un arresto imminente.

Il pedinamento e il blitz

Ma dietro le quinte, i veri Carabinieri erano già sulle tracce del sospettato. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile stavano infatti monitorando i suoi movimenti, sospettando un possibile coinvolgimento in analoghi episodi.

Il fermo è scattato proprio nel momento decisivo: l’uomo è stato bloccato mentre si apprestava a ricevere i gioielli dalla vittima, prima che potesse allontanarsi con il bottino.

Arresto convalidato

Dopo l’arresto, il 34enne è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Velletri, che ha convalidato il provvedimento.

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