Subiaco: arrestato pusher con 70 mila euro e cocaina pronta per lo spaccio

Un normale controllo lungo una delle principali strade della valle dell’Aniene si è trasformato in un colpo decisivo contro il mercato della droga locale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Subiaco hanno arrestato un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, scoperto con cocaina pronta per la vendita e una somma ingente di denaro contante.

L’uomo, visibilmente nervoso al momento del fermo, è stato sottoposto a perquisizione personale e dell’auto: i militari hanno trovato 3 grammi di cocaina suddivisi in dosi e 250 euro in contanti. Ma era solo l’inizio.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla luce un vero e proprio tesoro della droga: altri 9,5 grammi di cocaina, strumenti per il confezionamento delle dosi e oltre 60 mila euro in contanti nascosti in diverse parti della casa, frutto di precedenti attività di spaccio.

L’arrestato è stato condotto al carcere di Roma-Rebibbia, mentre le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete dello smercio locale.

